CATALUÑA. DASTIS ACUSA A LOS INDEPENDENTISTAS DE HACER UNA INTERPRETACIÓN “TORTICERA” DEL DERECHO DE LIBRE DETERMINACIÓN

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, acusó este martes a los independentistas de hacer una interpretación “torticera” del derecho de libre determinación “que no apoya nadie”.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en una respuesta al senador de ERC Jordi Martí Deulofeu, quien le cuestionó sobre si el Ejecutivo piensa cumplir con todos los tratados internacionales válidamente celebrados y que forman parte del ordenamiento interno, según lo establecido en el artículo 96 de la Constitución española.

Dastis elevó el tono para subrayar que la Constitución es de “obligado cumplimiento” para todos los españoles y para sus servidores y representantes públicos, incluidos los de las comunidades autónomas.

Esto le sirvió para dejar claro que España “respeta, cumple y hará cumplir” los tratados internacionales, incluidas aquellas disposiciones relacionadas con la libre determinación de los pueblos.

Explicó que España cumple todo lo establecido en el Tratado de la UE, que reconoce su “facultad y obligación” de mantener la integridad territorial y salvaguardar la defensa nacional y el orden público.

Por ello, reprochó a los independentistas que hagan una interpretación “torticera” del derecho de libre determinación “que no apoya nadie”, salvo “esos expertos que se han buscado para elaborar un pseudoinforme”.

A su vez, destacó que la legislación internacional únicamente ampara el derecho de libre determinación ante situaciones coloniales -en esto punto mostró su esperanza de que los independentistas, “a pesar de sus ideas estrafalarias”, no consideren que Cataluña es una colonia-, en situaciones “flagrantes” y “sistemáticas” de violaciones de derechos, y en caso de dominación de una potencia extranjera.

“Situaciones que sólo alguien aquejado de enajenación mental transitoria puede defender (que sucedan en Cataluña)”, aseveró.

Por último, dejó claro que el Gobierno dedicará todos sus esfuerzos a defender el ordenamiento jurídico ante el desafío independentista.

Por su parte, Martí Deulofeu enumeró una larga lista de leyes y tratados –algunos de ellos pertenecientes a la ONU- para justificar que la legislación internacional ampara las ambiciones independentistas de Cataluña.

Por ello, trasladó al Gobierno que su “paradoja y fracaso” es que el próximo 1 de octubre en Cataluña “se defenderán los derechos humanos a través de los votos”.

