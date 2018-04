CATALUÑA. INDEPENDENTISTAS, PNV Y COMUNES CUESTIONAN LAS DETENCIONES DE MIEMBROS DE LOS CDR

Google Plus

Diputados de ERC, PDECat, En Comú Podem y PNV cuestionaron este martes la detención de miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) por delitos de terrorismo y rebelión y coincidieron en que la “judicialización” del conflicto catalán está “banalizando” los tipos penales.



El parlamentario de ERC Joan Tardà dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados que es un “sinsentido” referirse a este tipo de acciones como “terrorismo de baja intensidad”, cuando el movimiento independentista en Cataluña es “pacífico” y “no violento”. Trasladó su “solidaridad y apoyo” a la detenida y dijo que van a seguir defendiendo sus ideales “a la catalana”.

Rechazó que el PP quiera hacer estrategia con esta circunstancia, porque es “una batalla estéril”, y apuntó que en un problema político como este “siempre gana la democracia”.

El portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, apeló a la “responsabilidad” del Gobierno, así como al “sentido común” y la “tranquilidad” que a su juicio tendrían que trasladar a la sociedad “para apaciguar y no crear sensación de abuso y de vulneración de derechos”. La actuación del Gobierno y de la Justicia, dijo Campuzano, tan solo contribuye a generar un “peor clima” en Cataluña.

La portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín, indicó que la actuación de la Fiscalía al acusar de terrorismo y rebelión a miembros de los CDR “nos aleja de Europa, nos aísla y nos convierte en una anomalía democrática en Europa”. Indicó que en “toda esta cuestión, en la que vemos chivos expiatorios, politización de la Justicia y tics autoritarios clarísimos, nos está retrotrayendo a la imagen de España en blanco y negro, que muchas creíamos que ya estaba acabada”.

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, consideró que se trata de una “banalización” y de un riesgo de “relativización” de los usos penales que se acuse de terrorismo o de rebelión a los miembros de los CDR detenidos. “No sé si ha habido vandalismo, pero desde luego me parece últimamente un exceso por parte de los tribunales y una relativización por los usos penales” y una “banalización de los tipos penales, y eso no es bueno”.



