CATALUÑA. CS ACUSA A LOS INDEPENDENTISTAS DE ARRASTRAR AL PARLAMENTO "POR EL FANGO"

Google Plus

La dirección de Ciudadanos acusó este jueves a los independentistas catalanes de arrastrar al Parlamento autonómico "por el fango" al convocar a toda prisa un pleno para investir a Jordi Turull presidente de la Generalitat justo antes de que el juez dicte el auto de procesamiento.



"Hoy no va a ser investido presidente Turull", dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados el secretario general del Grupo, Miguel Gutiérrez, que denunció la "vergüenza" que supone para todos los catalanes y los demás españoles lo que están haciendo los independentistas con el Parlamento de Cataluña, "arrastrarlo por el fango día sí y día también".

Gutiérrez consideró "vergonzoso" que los independentistas no sean capaces de encontrar un candidato a la Presidencia de la Generalitat que no esté imputado por graves delitos.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso