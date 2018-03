CATALUÑA. ERC PIDE A TODO EL INDEPENDENTISMO DAR "UN PASO MÁS EN LA RECUPERACIÓN DE LA GENERALITAT USURPADA"

El portavoz de ERC en el Parlamento de Cataluña, Sergi Sabrià, pidió este jueves a todo el independentismo catalán "dar un paso más en la recuperación de la Generalitat usurpada" por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, un mensaje dirigido a las CUP, cuya abstención impedirá la investidura de Jordi Turull como presidente de la Generalitat.



En ese debate, Sabrià subrayó que la investidura "puede ser efectiva" y el Parlamento puede ejercer de nuevo su soberanía. El hecho de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, no pueda estar en su escaño, enfatizó, muestra que Cataluña vive "un estado de excepción" y ejemplifica "de qué Estado debemos salir". Parafraseando a Unamuno, Sabrià alertó al Estado de que para ganar tiene que "convencer, no vencer", y que puede tener "la fuerza bruta" pero le falta la razón.

Con ese escenario, llamó al independentismo a "dar un paso más en la recuperación de la Generalitat usurpada por el 155", cuya aplicación "hace daño a todos los catalanes", para recuperar las instituciones y emprender un camino fructífero hacia la constitución republicana. "La democracia en el Estado español está en peligro", alertó, y lo que pasa en Cataluña "es solo el inicio". "Nos toca abanderar la defensa de los derechos y libertades civiles, como hemos tenido que hacer tantas veces a lo largo de la Historia", aseguró, porque no están en riesgo unas determinadas ideas sino la democracia misma, y "todos los demócratas deben sentirse interpelados por la oleada repersiva del Estado".

Llamó por ello a colocar con la votación de la investidura "la primera piedra" para desterrar las consecuencias de un "nuevo decreto de nueva planta" impulsado desde el Estado y a constituir de manera "urgente" un gobierno "para poner en marcha" Cataluña y poner de nuevo sus instituciones "al servicio de la gente".

Sabrià expresó a Turull el apoyo "sincero" de ERC acompañado de "responsabilidad y exigencia" para dejar atrás el 155, "clavado en el corazón de algunos de los consensos más importante que ha tenido este país", una "espada clavada" en los medios de comunicación públicos, las escuelas o las delegaciones de Cataluña en el exterior. "Depende de nosotros recuperar nuestras instituciones y no podemos fallar", alertó, con un llamamiento a "trabajar todos juntos" para hacer que Cataluña sea "imparable" guiada por los valores republicanos de libertad, dignidad, igualdad y justicia social.

"Dentro de este reino no hay futuro", proclamó, por lo que la "única vía" para construir un país mejor es la república. Ese objetivo "no puede ser en ningún caso ilegal", afirmó Sabrià, que se dirigió expresamente a Ciudadanos para decir a sus dirigentes que quienes quieren a los catalanes divididos "se han equivocado de país" y emplazarles a "renovar su discurso" para no llamar Artur Mas a Carles Puigdemont, ni Carles Puigdemont a Jordi Turull.

Sabrià se mostró dispuesto a "escuchar a todos, dialogar con todos y gobernar para todos", y llamó al independentismo a construir una mayoría aún más fuerte y transversal capaz de superar la lógica de bloques y la "alianza conservadora", y con el reto de "romper el estatu quo". "Hay un país que salvar y un futuro que construir", proclamó.



