CATALUÑA. SAMI NAÏR: “EL INDEPENDENTISMO CATALÁN SE HA SERVIDO DE LA CRISIS ECONÓMICA”

- Justifica la aplicación del artículo 155 para convocar elecciones. El filósofo y politólogo francés Sami Naïr achaca el terreno ganado por el independentismo catalán a la crisis económica, contexto que los soberanistas habrían aprovechado para reforzar sus apoyos en Cataluña. Asimismo, muestra incomprensión por la postura de la izquierda nacionalista porque, a su juicio, ha renunciado a sus valores “universalistas”.

“Me parece surrealista que en Europa haya una región tan tensionada y polarizada en la que una minoría pueda pedir la independencia”, afirmó este pensador en una entrevista con Servimedia. Naïr se encuentra estos días en Mérida (Badajoz) con motivo del I Congreso Iberoamericano de Trabajo Social.

A su juicio, el independentismo catalán se habría servido del mismo descontento del que bebe la extrema derecha en su auge por varios países europeos como Austria, donde el conservador Sebastian Kurz se hizo hace unos días con las elecciones del país gracias a un discurso antiinmigración y que, previsiblemente, se apoyará en la ultraderecha para formar Gobierno.

“En Cataluña hay un problema identitario muy fuerte que no ha sido tratado, analizado y que, desde luego, no ha sido negociado como en una democracia deliberativa”, diagnosticó el francés de origen argelino. Sería este clima de frustración originado con la crisis económica el que habría detonado, a su juicio, los sentimientos independentistas y la crisis de identidad.

Sin embargo, hay algo que Naïr no termina de comprender, y es el apoyo del republicanismo de izquierdas al proyecto encabezado por la burguesía nacionalista catalana, ya que traiciona a valores intrínsecos de la izquierda como el “universalismo” o las ideas “internacionalistas”.

“SONÁMBULO QUE OLVIDA”

Tampoco libra de responsabilidad al Gobierno de España, que ha caminado “como si fuera un zombie, un sonámbulo que olvida todo” y que ha ignorado durante mucho tiempo los movimientos independentistas. “El problema es que la realidad siempre vuelve; lo ocultado vuelve”, afirmó.

Y es que para este europeísta, España ha logrado avanzar en muchos aspectos desde el franquismo para alcanzar la democracia -“es una maravilla lo que ha hecho este país”, sostuvo-, pero añadió que estos avances los ha realizado “sin negociar todos sus problemas” y mirando hacia otro lado respecto a determinadas sensibilidades.

Preguntado por la vía del artículo 155 de la Constitución Española, que implica una intervención directa por parte del Estado sobre la administración catalana, el politólogo explicó que se trata de un instrumento que se emplea cuando ya “no se ha podido evitar el problema” desde el campo de la política.

No obstante, señaló que si es aplicado para “devolver la soberanía popular” y convocar elecciones en enero –como todo indica que será tras el acuerdo entre PP y PSOE- “es lo mínimo que se puede hacer en una democracia”.

