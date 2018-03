CATALUÑA. EL PSOE PIDE AL INDEPENDENTISMO UN CANDIDATO VIABLE AL QUE NUNCA APOYARÁ

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, insistió este lunes en exigir al independentismo que presente un candidato a la investidura como presidente de la Generalitat que sea “viable” al no estar "inmerso en causas judiciales”, al que en cualquier caso los socialistas no apoyarán por muy moderado que sea, porque el independentismo siempre es “insolidario y excluyente”.



En la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del PSOE-M, a la que asistió, Lastra contestó al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que “no hacen falta frentes”, porque son éstos “los que han llevado a la situación actual”, y que en España “la democracia no está en peligro”, sino que “los únicos que la han puesto en peligro han sido los que se han saltado la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes”.

En esa línea, avaló la política del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que basó su campaña en intentar “superar la política de frentes a la que nos llevó el independentismo” y exigió a Torrent que haga una nueva ronda de consultas entre los grupos para “nombrar un candidato viable, que no esté inmerso en causas judiciales y gobierne para el 100% de la población”.

Un candidato al que el PSC en ningún caso apoyará, por muy moderado que sea, porque “el independentismo es insolidario y excluyente” y “no hay ni una sola causa de izquierdas en la causa del independentismo”. Por lo demás, Lastra no valoró las decisiones judiciales, sino que se limitó a recordar que España es “un Estado social, democrático y de Derecho” en el que “todos estamos obligados a cumplir la ley” porque “nadie está por encima de las leyes”, lo que la sirvió para justificar la aplicación del artículo 155, que apoyó el PSOE en el Senado, y el cual “sigue vigente porque el independentismo es incapaz de ponerse de acuerdo en un candidato viable”; es decir, por “irresponsabilidad del independentismo”.



