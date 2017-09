CATALUÑA. INCREPAN A CATALANES CONTRARIOS A LA INDEPENDENCIA AL GRITO DE “ESPAÑA NO HACE MÁS QUE ROBAR”

(Esta noticia contiene un vídeo que puede descargarse en http://bit.ly/2yeq8AF ). Catalanes no nacionalistas que este sábado se concentraron frente al Ayuntamiento de Barcelona contra el referéndum del 1-O fueron increpados por algunos viandantes al grito de “España no hace más que robar”.

El cruce de reproches entre nacionalistas y no nacionalistas se produjo frente al consistorio barcelonés cerca de la una de la tarde, cuando estaba terminando la concentración que se inició a las doce en contra de la consulta independentista anunciada para este domingo.

Esta protesta había sido convocada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) y estaba apoyada en Cataluña por colectivos como Convivencia Cívica.

Al terminar esta protesta, varias personas que pasaban por la plaza del Consistorio barcelonés se encararon con los manifestantes y les reprocharon que eran muy pocos los que sostenían su posición en Cataluña y que “España no hacía más que robar”. A su vez, los congregados a favor del referéndum contestaron a estos viandantes que no votarían este domingo en la consulta del 1-O.



