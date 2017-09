CATALUÑA. ALBIOL VE “UNA INCONGRUENCIA” EN QUE EL ABAD DE MONTSERRAT PIDA FINANCIACIÓN AL ESTADO Y LUEGO “APUESTE POR UN REFERÉNDUM ILEGAL”

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, señaló hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ la incongruencia que a su juicio supone haber recibido, en su condición de senador, una carta del abad de Montserrat, Josep Maria Soler, pidiéndole ayuda para conseguir financiación del Estado a unas obras en el monasterio y ver que el autor de esta misiva defiende el referéndum ilegal.





“Me resulta curioso que me mande una carta como senador, y un informe, y me la mande a Madrid, pidiéndome que le ayude a conseguir recursos económicos para poder hacer no sé qué obra y que las pida al Gobierno de España y luego se pronuncie de manera clara apostando por un referéndum ilegal para separar Cataluña del resto de España; me parece una auténtica incongruencia”, criticó Albiol.

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, donde fue preguntado acerca de la posición de los abades de Montserrat y de Poblet, y de unos 400 religiosos que se han manifestado a favor del referéndum, el líder del PP catalán respondió: “No es casualidad que Cataluña sea el territorio a nivel nacional donde la sociedad se está alejando más de la Iglesia. Tener una parte de la Iglesia que se dedica a posicionarse claramente -cuando no es el papel que le toca a los religiosos- es un profundo error”.

En este sentido, Albiol opinó que los representantes de la Iglesia no deberían de salirse de los temas religiosos y espirituales y admitió que cuando ve a un sacerdote posicionándose políticamente le “molesta” como creyente.

