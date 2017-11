CATALUÑA. EL ABOGADO DE NUET PIDE QUE SE INADMITA SU QUERELLA PORQUE NO VOTÓ A FAVOR DE LA TRAMITACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

Juan Moreno, el abogado que representa a Joan Josep Nuet (EUiA), aseguró este jueves en el Tribunal Supremo que la querella es “errónea” para su cliente porque no votó a favor de la tramitación de la declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña.

Nuet, exsecretario tercero de la Mesa y exdiputado de Catalunya Sí Que Es Pot, es uno de los miembros de la Mesa querellados por la Fiscalía por rebelión, sedición y malversación, cuya declaración se aplaza hasta el jueves de la próxima semana.

Moreno explicó que la querella recoge “algunos hechos erróneos” y “que no se ajustan a la verdad” en relación a la actuación de Nuet en el Parlament y defendió que su representado no votó a favor de la tramitación de la declaración de independencia en la Cámara autonómica. Esta circunstancia, dijo, puede dar motivo a no admitir la querella contra el exparlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot.

Evitó referirse a la ausencia de Carles Puigdemont hoy en la Audiencia Nacional, donde estaba citado, y dijo que tendrá que ser el instructor el que decida si su actuación "perjudica o no" al resto de investigados.

