CATALUÑA. CATALÁ DICE QUE “NO PUEDE QUEDAR IMPUNE” LA COACCIÓN A LAS INSTITUCIONES POR IMPEDIR EL 1-O

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo hoy, respecto a la querella por sedición de la Fiscalía por los disturbios en Barcelona, que “no puede quedar impune” el intento de “coaccionar” a los jueces y Fuerzas de Seguridad que están actuando para impedir el referéndum independentista del 1 de octubre.

Catalá hizo esta afirmación en Granada, en cuya universidad impuso la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al catedrático de Derecho Procesal José Luis González Montes.

Preguntado por la querella por sedición presentada este viernes por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el ministro dijo que “no puede quedar impune” que en los últimos días en Cataluña haya quienes hayan intentado “tumultuariamente” impedir la actuación de los tribunales contra el 1-O.

En este sentido, se refirió a que los españoles han visto con “enorme preocupación” cómo se ha tratado de “coaccionar” a los jueces, en referencia a la concentración que se ha producido en los últimos días en Barcelona frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

“ARENGA” DE FORCADELL

Además, Catalá citó entre estos intentos de presión “cómo la presidenta de un parlamento autonómico ha arengado a los ciudadanos contra el Poder Judicial”, en referencia a que la responsable de la Cámara catalana, Carme Forcadell, participara activamente en la protesta frente al TSJC.

El ministro añadió que la querella de la Fiscalía no busca frenar las protestas en Cataluña, sino “garantizar que la ley se cumple en España” y hacer frente a las “minorías radicales” que tratan de imponer su voluntad.

En cuanto al hecho de que el Ejecutivo de Carles Puigdemont haya decidido disolver la Sindicatura Electoral del 1-O para que cada uno de sus miembros no pagase 12.000 euros de multa al día, como ha dictado el Tribunal Constitucional, Catalá dijo que esta decisión de la Generalitat demuestra que la consulta secesionista “no se va a llevar a cabo”.

Destacó que este órgano electoral ya había sido anulado por el Constitucional, pero refuerza la idea de que el referéndum secesionista no tendrá lugar porque cuenta ya ni con órgano electoral ni con censo ni con papeletas.

