CATALUÑA. DASTIS INCIDE EN LA IMPORTANCIA DE QUE LA UE REFUERCE LA COOPERACIÓN PARA EVITAR INJERENCIAS DE RUSIA

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, destacó este lunes la importancia de que la UE refuerce y desarrolle herramientas de colaboración para evitar la injerencia de Rusia para influir en cuestiones como la crisis en Cataluña.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en declaraciones a los periodistas, tras el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas (Bélgica), acerca de la injerencia de Rusia a través de Internet para influir en el desafío independentista catalán.

El ministro defendió que España está poniendo todos los medios a su alcance para defenderse de estas injerencias e instó a la UE a que refuerce la cooperación a través del grupo de comunicación estratégica responsable del Este para poner coto a este tipo de acciones.

Dastis defendió que ese esfuerzo ha de llevarse a cabo a través de tres ángulos: la colaboración y cooperación entre las estructuras europeas y nacionales, la puesta en marcha de actuaciones que se orienten “hacia fuera y hacia dentro” y la necesidad de “contrarrestar la acción propagandística de otros países”.

A su vez, subrayó que no se tiene constancia de que el Gobierno ruso esté detrás de este tipo de injerencias, “pero sí sabemos que el tráfico viene de redes con sede o puntos de propagación en Rusia”. También confirmó que el Gobierno español ha compartido la información que maneja con las autoridades rusas.

Dastis también valoró la reunión que el activista independentista Oriol Soler mantuvo con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador en Londres.

A este respecto, manifestó que “parece que está claro, y él (por Soler) no lo niega, que se ha entrevistado con Assange por espacio de tres o cuatro horas. Ya me dirá si no es un parecer que no repugna a la razón que han tratado este asunto sabiendo del pie que cojea Assange en este asunto”.

El ministro no quiso proporcionar cifras sobre el número de incidencias de este tipo, si bien explicó que el 50% de ellas proceden de Rusia y el 30% de Venezuela y que se han detectado numerosas cuentas falsas que tienen como objetivo “repercutir informaciones inexactas”. Por último, dejó claro que el Gobierno está atento a la difusión de este tipo de informaciones porque “buscan debilitarnos”.

