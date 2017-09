CATALUÑA. EL PP DE MADRID PEDIRÁ A LOS JUECES QUE IMPIDAN QUE CARMENA CEDA UN LOCAL PARA PROMOCIONAR EL REFERÉNDUM

Google Plus

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, reclamó hoy a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que suspenda “urgentemente” la decisión que tomó de ceder un espacio municipal para que un colectivo defendiese el referéndum independentista en Cataluña.

Almeida anunció también que los populares, “en coherencia con la resolución del Tribunal Constitucional”, interpondrán un recurso contencioso administrativo que evite la cesión del local al acto organizado por la plataforma 'Madrileñ@s por el derecho a decidir' el próximo 17 de septiembre.

La primera edil de la capital tenía previsto ceden una sala en el recinto municipal del Matadero, algo que el PP considera inaceptable, puesto que no se puede permitir que se celebre en un espacio de los madrileños un "acto en defensa del referéndum ilegal en Cataluña y contrario al orden constitucional”.

El portavoz popular recordó que el Constitucional, además de suspender la Ley del Referéndum aprobada por el Parlamento catalán, exhortó a “todos los poderes públicos a cumplir las resoluciones de este tribunal”, lo que a su juicio interpela también al Ayuntamiento de Madrid.

“La alcaldesa, como el resto de poderes públicos, no puede hacer oídos sordos ni ser condescendiente con aquellos que apoyan y promueven un referéndum ilegal, calificado por el Consejo de Estado como inconstitucional en grado máximo”, argumentó.

Almeida explicó que el pasado día 5 el Grupo Popular solicitó por escrito al Gobierno de Carmena tener acceso a toda la información relativa a la cesión de la sala de Terneras del Matadero de Madrid a esta plataforma, pero que, "a día de hoy, el que dice ser el Gobierno de la transparencia no ha permitido que podamos estudiar las condiciones de la cesión del espacio”.

