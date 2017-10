(AVANCE) CATALUÑA. IGLESIAS SOSTIENE QUE ES MOMENTO DE “PACTOS” FRENTE A UN PP QUE “NO ESTÁ A LA ALTURA CÍVICA DEL PUEBLO ESPAÑOL”

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este domingo en una declaración que realizó en la sede del partido en Madrid que “es el momento de los pactos” con otras fuerzas políticas, que han de unirse frente a un Partido Popular que “no está a la altura cívica del pueblo español".

Iglesias explicó que ayer escribió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle una “mesura” que, a su juicio, no ha existido en la jornada de este domingo como consecuencia de las intervenciones policiales, que criticaron duramente desde la dirección del partido.

“Hoy el PP ha hecho un daño irreparable, no sólo a Cataluña, sino a España”, subrayó, para seguidamente apoyar a los catalanes que quisieron votar este domingo. “No es ilegal que los ciudadanos voten; lo que es ilegal es el uso de las balas de goma”, dijo.

“La democracia no se defiende a palos y desde la represión”, continuó Iglesias, que aprovechó para exigirle al Gobierno que detenga “inmediatamente” la represión porque el PP “no tiene capacidad para resolver la situación en Cataluña”.

Volvió a tenderle la mano al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a quien le dijo que “más vale tarde que nunca para rectificar” y posicionarse del lado de quienes defienden la democracia.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso