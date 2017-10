CATALUÑA. IGLESIAS FUERZA UN REFERÉNDUM ENTRE SUS BASES PARA DECIDIR SI PODEM CONCURRE CON EL PARTIDO DE COLAU

- El partido morado se desmarca de los Anticapitalistas, que saludan “la nueva república catalana”. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, comunicó en la noche de este domingo que la Ejecutiva del partido ha propuesto al Consejo Ciudadano Estatal de la formación que promueva una consulta “inmediata” entre sus inscritos para decidir si la marca catalana del partido concurre de manera conjunta con Catalunya En Comú en las elecciones del 21 de diciembre.

"¿Apoyas que Podem se presente a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña en coalición con Catalunya En Comú y las fuerzas políticas hermanas que no apoyamos ni la declaración de independencia ni la aplicación del artículo 155, con la palabra Podem en el nombre de la coalición y en la papeleta?", reza la pregunta con la que Iglesias pretende encauzar el rumbo de su marca catalana.

Iglesias simpatiza con el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que es Catalunya En Comú, y no con Podem, cuyo máximo representante es Albano-Dante Fachin, secretario general de la federación en Cataluña.

Sobre él pone el foco de la duda cuando, en un escrito que mandó anoche a los suyos, Iglesias señala que en la sesión del Parlament del pasado viernes “tres de los cuatro diputados de Podem no votaron en contra de una de las dos resoluciones que hablaba específicamente de la constitución de una nueva república catalana”. Iglesias lamenta en este escrito “la falta de información” de los parlamentarios de Podem, actitud que a su juicio dañó “el prestigio político” del partido.

El líder de Podemos asegura que esta situación “contrasta” con la de los diputados de Catalunya Sí Que Es Pot, que sí informaron al partido “en tiempo y forma” del sentido de su voto.

Albano-Dante Fachin abrió la puerta este fin de semana a no concurrir a los comicios de diciembre al considerar contradictorio aceptar unas elecciones que a su juicio no están “a la altura de la gente”. “No me presentaré a unas elecciones normales si no hay una estrategia a la altura de lo que ha demostrado la gente”, dijo.

A este conflicto interno se suma el de la corriente de los Anticapitalistas, que este domingo hizo público un comunicado en el que reconocía la “nueva república catalana”. No obstante, la coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, y el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, se desmarcaron de esta afirmación y se posicionaron en favor del diálogo y la negociación para promover un referéndum pactado y con garantías.

