CATALUÑA. IGLESIAS URGE A RAJOY Y PUIGDEMONT A HABLAR ANTES DE QUE SE VOTEN LA DUI Y EL 155

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó este viernes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, tienen la “obligación con los ciudadanos” de “descolgar el teléfono y ponerse a hablar antes de que ocurra lo que va a ocurrir” en el Senado y el Parlamento catalán: la autorización para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y la votación de una declaración de independencia, respectivamente.

Lo hizo en la sede del Gobierno de Cantabria antes de reunirse con el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, mientras en el Senado se desarrolla la sesión plenaria para autorizar el acuerdo del Consejo de Ministros para aplicar el 155 y en el Parlamento catalán la que culminará con una propuesta de resolución para declara la independencia.

Iglesias reiteró que no están de acuerdo con ninguna de ambas cosas, porque los independentistas “obtuvieron un resultado electoral que les da derecho a gobernar, pero no a declarar la independencia”, y porque la aplicación del 155 “rompería una de las claves del acuerdo político” que dio lugar al pacto territorial de la Constitución y una interpretación “tan extrema” de su alcance puede "hacer mucho daño, no sólo a Cataluña, sino a la democracia española”.

Además de reiterar que en Cataluña “hay un problema político que hay que asumir cogiendo el toro por los cuernos” apostando por el diálogo y las soluciones democráticas, por “seducir” y “convencer” antes que “imponer” y “golpear”, Iglesias aseguró que el referéndum “se lo vamos a ganar a los independentistas pero en las urnas, no con intromisiones” como las que ampara el artículo 155.

Pese a todo, el líder de Podemos cree que “en política nunca hay que dar nada por perdido”, y para ello apuntó que Rajoy y Puigdemont “tienen una obligación con los ciudadanos”, por lo que les urgió a “descolgar el teléfono y ponerse a hablar”, de forma que “antes de que ocurra lo que va a ocurrir en el Senado y en el Parlamento catalán tienen que mantener una conversación telefónica” y alcanzar “un mínimo aire” que “dé aire” para destensar la situación.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso