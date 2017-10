(AVANCE) CATALUÑA. IGLESIAS PIDE A RAJOY Y PUIGDEMONT QUE “SE PONGAN DE ACUERDO EN UNA MEDIACIÓN”

- “No me han dicho que no a esta propuesta”, asegura. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, informó este miércoles que ha hablado con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para que “se pongan de acuerdo en una mediación” que en este momento “es necesaria” para dar salida a la crisis catalana.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Iglesias dijo que ha transmitido a ambos esta idea y que espera que “en las próximas horas respondan positivamente” para “recuperar el diálogo que se ha perdido”. “No me han dicho que no a esta propuesta”, aseguró.

“Queremos pedirles a los dos que se pongan de acuerdo en una mediación, que se sientan en una mesa para discutir en principio exclusivamente de una persona o un equipo de personas que puedan mediar para iniciar un diálogo político”, expuso Iglesias.

Consideró que ha de ser una “persona de confianza” para ambas partes. “Nosotros no vamos a poner ningún nombre encima de la mesa pero estamos dispuestos a ayudar”, señaló, argumentando que esta propuesta respondería “al deseo mayoritario de la sociedad española y catalana”.

