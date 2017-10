CATALUÑA. IGLESIAS SITÚA "FUERA DE PODEMOS" A LOS ANTICAPITALISTAS Y AL LÍDER DE PODEM

- Afirma que no ha intervenido Podem y que su “obligación” era convocar una consulta entre las bases. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó este lunes que no ha intervenido la marca catalana de su formación, Podem, y que lo que ha hecho es “garantizar el derecho a decidir del máximo órgano en Cataluña, que son los inscritos”. Defendió como una “obligación” de la dirección estatal convocar una consulta para que las bases de Podem decidan si la filial catalana concurre en coalición con Catalunya En Comú a las elecciones del 21 de diciembre.

“Había que dejar muy claro cómo vamos a ir a esas elecciones y con quién vamos a ir, y eso no lo decide ni la dirección de Podemos ni la de Podem. Es darle el poder a las bases”, aseguró Iglesias en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión del ‘Gobierno en la sombra’ del partido, que debate hoy el conflicto catalán tras la declaración de independencia, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de elecciones.

Explicó que era su “obligación” llamar a las bases de Podem porque en las últimas horas ha habido posiciones “que han generado mucha alarma”. Es el caso del secretario general de Podem, Albano Dante Fachin, que se ha posicionado cerca del bloque independentista e incluso ha abierto la puerta a no concurrir a los comicios de diciembre.

Preguntado por si la lectura de esta consulta puede traducirse como una desautorización a la dirección de Podem, respondió que no se ha producido “ningún cese”.

Por este motivo, Iglesias subrayó que “en Podemos las alianzas electorales las deciden los inscritos” y que su deber era devolverles esa capacidad decisoria.

ANTICAPITALISTAS

Dijo además que el comunicado de los Anticapitalistas de este domingo, en el que reconocen la “nueva república catalana”, les sitúa “fuera de Podemos”. “Los términos de ese comunicado están políticamente fuera de Podemos”, manifestó, para seguidamente recordar que en el congreso de Vistalegre II se apostó por defender “una España plurinacional”.

“Nuestro proyecto es el único que garantiza la integridad territorial y su desarrollo como proyecto social, que es el de la España plurinacional”, adujo, para a renglón seguido decir que quieren un país “en el que quepa todo el mundo”, porque “la patria es defender la soberanía, los derechos sociales, el derecho a una educación y sanidad públicas y queremos construirlo con Cataluña y con todas las naciones y pueblos que configuran nuestra patria, que es España”.

Por su parte, el portavoz de Catalunya En Comú, Ernest Urtasun, situó al representante de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, como mejor cabeza de lista para esta candidatura. “Hay un sentimiento mayoritario de que vamos a ir a por todas con una candidatura que rompa una dinámica de bloques” y “pueda aunar a muchísima gente”, dijo.

No es la única voz que en las últimas horas ha mencionado a Domènech como el más idóneo para liderar esta candidatura. Este domingo también lo hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una entrevista en laSexta.

