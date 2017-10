CATALUÑA. IGLESIAS DICE A SÁNCHEZ QUE SI NO HUBIERA APOYADO EL 155 ESTARÍA EN UN ESPACIO DE NEGOCIACIÓN “INTERESANTE” CON PODEMOS

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, trasladó este sábado al líder socialista, Pedro Sánchez, que si no hubiera apoyado al Gobierno en la aplicación del artículo 155 en Cataluña “ahora podríamos estar en un escenario de negociación mucho más interesante” entre PSOE y Podemos.

Así se pronuncia el dirigente de la formación morada en una entrevista en ‘Diario Cantabria’, recogida por Servimedia, que se realizó en la jornada de este viernes antes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy anunciara la convocatoria de elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre.

Achaca Iglesias al PSOE que haya apoyado al Ejecutivo en la puesta en marcha del paquete de medidas en virtud del artículo 155 de la Carta Magna y recuerda que Sánchez ganó las primarias socialistas reivindicando la plurinacionalidad, a Podemos como “a un socio preferente” y la salida de Rajoy de La Moncloa.

“Eso abrió una oportunidad y eso despertó mucha ilusión entre bases socialistas, entre militantes socialistas, pero también entre nuestra gente, que veía la posibilidad de un acuerdo de gobierno con el PSOE”, manifiesta en esta entrevista.

ENTENDIMIENTO CON PODEMOS

En este sentido, considera que si Sánchez no hubiera apoyado el 155 se habría abierto “un escenario de negociación mucho más interesante” con Podemos, en la línea de la coordinación parlamentaria entre ambas formaciones, cuyos trabajos en el Congreso de los Diputados han quedado estancados por la deriva secesionista.

“Nosotros nunca les pedimos que pensaran como nosotros, yo he hablado muchas veces con Pedro y le he dicho "entiendo que vosotros no defendáis un referéndum pactado, ojalá lo defendierais como lo defendieron en su momento algunos dirigentes del Partido Socialista de Cataluña, pero respetad nuestra posición, que es democrática y busquemos un espacio de acuerdo que a mi juicio no se puede buscar con los corruptos. Hay que buscarlo con otro tipo de fuerzas políticas”, afirma Iglesias sobre el papel del PSOE.

Advierte también en esta entrevista que mientras la visión que tiene Podemos sobre Cataluña “sí seduce” a los catalanes y carga contra los dirigentes del Partido Popular “que amenazan con aplicar el 155 en Euskadi, en Navarra y en Castilla-La Mancha”. Esto, dice, “revela no solamente que tenemos unos señores muy autoritarios gobernando, sino que son ineptos, porque gobernando así lo único que van a conseguir es aumentar las fracturas sociales y territoriales que se pueden dar en nuestro país”.

“Les pediría que aprendieran un poco de algunos de esos padres de la Constitución a los que tanto admiran, que tuvieron la cintura política suficiente para saber negociar”, considera.

