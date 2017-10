CATALUÑA. IGLESIAS INVITA AL LÍDER DE PODEM A MARCHARSE DEL PARTIDO SI SE SIENTE “MÁS CÓMODO” EN ERC O EN LA CUP

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, invitó este lunes al líder de Podem, Albano Dante Fachin, a marcharse de la formación si se siente “más cómodo” en otros partidos como ERC o la CUP.

“Si hay compañeros que se sienten más cómodos en otras formaciones, como ERC o CUP, tienen que seguir su propio camino” y “son libres de cambiar de partido cuando lo deseen”, afirmó el dirigente de Podemos en declaraciones a laSexta recogidas por Servimedia.

Esto se produce después de que la dirección de Podemos convocara una consulta entre sus bases para que decidan si Podem concurrirá con Catalunya En Comú en las elecciones del 21 de diciembre.

Tras el comunicado de la corriente Anticapitalistas en el que saluda la “nueva República Catalana”, Iglesias aseguró que Podemos “evidentemente no” la reconoce después de que Carles Puigdemont “haya sido cesado por el Gobierno español”.

Sobre la posibilidad de que Puigdemont pida asilo político después de que se haya conocido que se encuentra en Bélgica, el líder de Podemos afirmó que no descarta que esta circunstancia se produzca. “Ya no me sorprende nada. Estamos viviendo situaciones kafkianas”, subrayó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso