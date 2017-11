CATALUÑA. IGLESIAS RECLAMA LIBERTAD PARA “PRESOS POLÍTICOS” Y ERREJÓN PIDE EL “INDULTO”

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó este jueves la libertad del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y de los exconsejeros del Govern que declararon hoy en la Audiencia Nacional por delitos de rebelión y sedición.

Los principales dirigentes de Podemos se expresaron en la red social Twitter nada más conocerse que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado prisión incondicional para todos ellos menos para Santi Vila, para quien ha fijado una fianza de 50.000 euros.

“Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos: libertad presos políticos”, expuso el líder de Podemos en su cuenta oficial de Twittter

Más allá fue el secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, que se mostró “preocupado” por esta circunstancia “como español y demócrata”. “La espada ha pesado más que la balanza. Nefastas consecuencias. El indulto sirve para corregir errores”, dijo Errejón.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, subrayó que “la cárcel no arreglará nada”. “Quiero ganar a los independentistas en las urnas, no convertirles en presos políticos”, afirmó en la misma red social.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso