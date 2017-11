CATALUÑA. IGLESIAS EMPLAZA A JUNQUERAS A RECONOCER QUE EL UNILATERALISMO "NO HA SERVIDO PARA NADA”.

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, emplazó hoy al exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, a reconocer que el unilateralismo en Cataluña “ha sido ilegítimo” y “no ha servido para nada”.

Iglesias contestó de esta manera en los pasillos del Congreso cuando se le preguntó por la misiva que Junqueras ha dirigido a los militantes de ERC, donde les invita a tejer complicidades con los miembros de Cataluña En Común de cara a las elecciones del 21-D.

A este respecto, el líder de Podemos dijo que le gustaría que “las fuerzas catalanas de izquierdas y progresistas” reconocieran que el unilateralismo “no sólo ha sido ilegitimo, sino que no ha servido para nada”, en referencia a la posición de ERC en el proceso independentista.

Asimismo, instó a ERC a construir junto con la candidatura de Ada Colau “una Cataluña progresista” y “una España fraterna que saque a los corruptos de las instituciones”. “Si la carta de Junqueras va en esa dirección, es una buena noticia”, apuntó el líder de Podemos.

“BARBARIDAD DEMOCRÁTICA”

Por otra parte, Iglesias calificó de “barbaridad democrática” que se pretenda criminalizar a quienes aboguen por la independencia, sobre todo “cuando en España está gobernando un partido de corruptos”.

Incidió en el “modelo plurinacional” que reivindica Podemos y en el que quieren que se reconozca a Cataluña como nación. Se trata, precisó, de “construir un proyecto colectivo con España” en el que prime el sentido común y en el que se abran “cauces democráticos y de diálogo”.

En este sentido, sostuvo que para alcanzar esta meta no hay que llevar a cabo ni declaraciones unilaterales de independencia ni ejercer la represión, en referencia al proceso secesionista y a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

“Si en el futuro el 80% de los catalanes no quisieran formar parte de España”, afirmó, el país “no sería viable en la integridad territorial actual”. A este respecto, abogó por la búsqueda de “soluciones complejas a un problema complejo”, como es el secesionismo catalán, porque “si alguien está rompiendo España es el PP”.

