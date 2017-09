CATALUÑA. IGLESIAS TACHA A RAJOY DE “IRRESPONSABLE” Y DE NO ESTAR A LA “ALTURA DEL CARGO”

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “no está a la altura del cargo”, es un “irresponsable” y “no está capacitado para una responsabilidad tan importante” como afrontar la deriva secesionista en Cataluña.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Iglesias se preguntó que, si se aplica el delito de sedición a los miembros de la Generalitat detenidos este miércoles, y por ello van finalmente a la cárcel, no serían “presos comunes”. “Si (Oriol) Junqueras va 15 años a la cárcel, ¿es un preso común? Será muy triste que haya gente en la cárcel por tomar decisiones políticas”, dijo.

Reiteró su “tristeza” por tener a un Ejecutivo “parasitado por corruptos” que “está poniendo en cuestión las bases de nuestra democracia”. “No es normal”, destacó, “que no se permita expresarse y se detenga a cargos políticos, en lugar de perseguir a terroristas o delincuentes”.

Tachó a Mariano Rajoy de “irresponsable” y de no estar “a la altura del cargo” para afrontar la situación catalana, y le exigió “diálogo”.

Afirmó que le gustaría que Cataluña “como nación” siguiera formando parte “de un proyecto colectivo”, para lo que vio necesario “sacar a estos pirómanos (el PP) de Gobierno”.

