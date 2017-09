CATALUÑA. IGLESIAS CREE "GRAVÍSIMO" QUE SE PROHÍBA EL ACTO DE APOYO AL REFERÉNDUM EN MADRID

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cree "gravísimo" que se prohíba en Madrid un acto de apoyo al referéndum independentista en Cataluña porque vulnera los derechos de reunión y de libertad de expresión, fundamentales en una democracia.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, aseguró que esa prohibición por parte de un juez es algo "gravísimo, terrible, que nos tiene que alarmar a todos los demócratas".

Subrayó que quienes piensan de forma diferente también tienen derecho a reunirse y hablar, y que ser demócrata es defender también los derechos de quienes no piensan lo mismo, pero eso es lo que "no entiende" el PP y lo ha demostrado al recurrir la celebración de ese acto.

En su opinión, que una página web siga activa, como ocurre con la que informa de ese referéndum por parte de la Generalitat de Cataluña, "no debería ser un problema en democracia".

Para Iglesias, "lo fundamental" es que existe un problema político que tiene que resolverse desde la política, no con medidas policiales o jurídicas, pero el Gobierno es "corrupto" y "enormemente torpe" a la hora de abordar ese problema.

Insistió en que la única solución pasa por un referéndum pactado y con garantías y pidió que los demócratas no sean "ciegos" a la "amplia movilización popular" que se vio el pasado lunes durante la Diada.

Dejó claro que Podemos no apuesta por vías "unilaterales" sino por el acuerdo, permitir una discusión y que los catalanes decidan. Lo "normal" en una democracia es que decidan los ciudadanos y "no las multinacionales estadounidenses", apuntó, en referencia al aviso de varias empresas sobre la posibilidad de abandonar Cataluña en caso de que se materialice la independencia.

