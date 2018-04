CATALUÑA. IGLESIAS CELEBRA QUE SÁNCHEZ "EMPIECE A PEDIR PERDÓN POR HABER APOYADO LA VÍA REPRESIVA"

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, celebró este viernes que el líder del PSOE, Pedro Sánchez "empiece a pedir perdón por haber apoyado al PP y a Ciudadanos en la vía represiva" frente al proceso independentista en Cataluña.



En los pasillos del Congreso de los Diputados, Pablo Iglesias respondió así al ser preguntado por las palabras de Sánchez en las que explica que resulta "difícil" confiar en el Gobierno para que resuelva la situación en Cataluña, después de que la justicia alemana haya dejado a Carles Puigdemont en libertad provisional sin acusarle de rebelión.

"A buenas horas", dijo Iglesias, recordando que desde Podemos "llevamos unos diez meses" alertando de que la solución a la situación en Cataluña tiene que ser política y no la van a encontrar los jueces. De hecho, añadió, "todo el mundo sabe" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "está arrepentido" de la deriva tomada y si pudiera volver atrás actuaría de forma "diferente".

Hasta el expresidente Felipe González, apuntó, que no es "sospechoso de simpatizar" con Puigdemont ni con la causa independentista, ha pedido soluciones políticas y no judiciales. Por tanto, "bienvenido Pedro Sánchez al sentido común" y a la defensa del diálogo político.

"Ojalá más dirigentes digamos 'salgan del furor represesivo y entren en la lógica del diálogo y el sentido común'", añadió Iglesias, para quien es "de agradecer" que Sánchez "empiece a pedir perdón por haber apoyado al PP y a Ciudadanos en la vía represiva".



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso