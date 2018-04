CATALUÑA. IGLESIAS SE DESMARCA DE LA DETENIDA DE LOS CDR RELACIONADA CON PODEMOS

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, declaró este miércoles sobre la detenida de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), que se presentó en 2015 a las elecciones municipales de la localidad de Viladecans en una de las marcas de la formación morada, que “la persona de la que usted me habla en el pasado pudo haber estado en cualquier partido”.



Así respondió Iglesias a la citada información, en una contestación que aprovechó para remarcar que “si hay algún partido que ha cometido delitos en este país es el PP”, no Podemos, algo que “dicen los jueces, que han sentado en el banquillo de los acusados a una persona jurídica que se llama Partido Popular”.

Indicó que no quiere “que se hable de España en el extranjero como se habla de Turquía” y, aunque en Podemos no compartan “muchas de las actuaciones” de los CDR, no cree que puedan ser comparadas con el terrorismo. “El terrorismo es pegarle un tiro a alguien o poner una bomba. Un ilícito civil no justifica la absurda situación de excepcionalidad que hace que a alguien por cortar una carretera se le acuse de terrorismo, de sedición o rebelión”, sostuvo el líder de Podemos.

Preguntado por el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo que “el problema ya no es de nombres propios”, porque “digamos Cifuentes, digamos Aguirre, digamos Camps, digamos Granados, digamos González... Digamos lo que digamos el problema de la corrupción se llama PP y es muy triste que Ciudadanos demuestre que ha venido a la política para apuntalar a los corruptos”.



