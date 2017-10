CATALUÑA. IGLESIAS DENUNCIA QUE RAJOY ACTÚA COMO PARTIDO Y NO COMO EL GOBIERNO DE TODOS

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, criticó este miércoles que el Ejecutivo de Mariano Rajoy “va en la línea de actuar como un partido y no como el Gobierno del conjunto de los ciudadanos”, con respecto a la crisis abierta en Cataluña, y le instó a plantear un proyecto político de país que seduzca a los catalanes.

Así lo expresó en los pasillos del Congreso minutos antes de que comenzara la sesión de control al Gobierno y después de que ayer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asegurase que el pueblo de Cataluña “se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente” tras el referéndum del 1 de octubre pero anunciase que deja en suspenso una declaración formal “para reducir la tensión” y “emprender un diálogo” que haga posible la secesión del resto de España.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya respondió anoche al presidente de la Generalitat de Cataluña que el diálogo entre demócratas “se hace dentro de la ley, respetando las reglas del juego y no inventándolas”, y consideró que con su discurso el mandatario catalán ha demostrado que “no sabe dónde está, a dónde va ni con quién quiere ir”.

Para el líder de la formación morada, el Gobierno debe actuar ahora como tal y no como el PP, porque este asunto “tiene que ver con la salud democrática de España”, que ha de armar un “proyecto político” para “seducir” a los catalanes sin “imponer por la fuerza” las soluciones. “Nosotros apostamos por una España plurinacional”, reiteró.

