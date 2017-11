CATALUÑA. IGLESIAS CONSTATA QUE EL “MODELO MONÁRQUICO” ESPAÑOL “CADA VEZ SEDUCE MENOS”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, constató este martes que el “modelo monárquico” español “cada vez seduce menos” y que el “problema político” de Cataluña no se puede resolver ni por las vías unilaterales ni por la represión.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, el dirigente de Podemos explicó que el conflicto catalán se soluciona con política y que una de las opciones para desencallar este conflicto “pasa por un referéndum pactado y con garantías” en Cataluña.

Preguntado por el hecho de que hoy el portavoz de ERC, Joan Tardà, haya asegurado que no existe una “mayoría” de ciudadanos catalanes que reclamen la independencia catalana, el parlamentario de Unidos Podemos dijo que lo que cabe en este sentido es “buscar fórmulas de diálogo” que no pasen ni por las declaraciones unilaterales ni por la represión que a su juicio ha ejercido el Gobierno de Mariano Rajoy con la aplicación de artículo 155 de la Constitución.

“España es un país plurinacional y necesita seducir, y el modelo monárquico cada vez seduce menos”, insistió.

Sobre la comisión impulsada por el PSOE que pretende abordar en el Congreso el modelo territorial, consideró que “la situación actual no llama al diálogo” y la puesta en marcha este miércoles de este órgano va a ser “un triste intento del PSOE de apuntarse el tanto en las elecciones catalanas”.

