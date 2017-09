CATALUÑA. IGLESIAS APRUEBA LA COMISIÓN PARLAMENTARIA DE SÁNCHEZ SI REÚNE A TODOS LOS PARTIDOS Y DEBATE TODAS LAS OPCIONES

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se mostró este martes partidario de la comisión de estudio del sistema autonómico que ayer propuso abrir en el Congreso de los Diputados su homólogo del PSOE, Pedro Sánchez, siempre que reúna a todos los partidos y se pueda hablar de todas las opciones.

Así lo manifestó en una entrevista en Radiocable recogida por Servimedia, en la que insistió en su tesis de que para abordar el "conflicto político" de Cataluña "hay que abrir un debate", y añadió: "Si es a través de una comisión en el Congreso, a nosotros nos parece sensato, siempre y cuando esté todo el mundo", porque "no tendría sentido" abrir una comisión "en la que falten algunas fuerzas catalanas" como ERC, que ya ha anunciado que no asistiría.

En suma, el líder de Podemos aprobaría la comisión "si está todo el mundo y si se pueden plantear todas las opciones y no hay ninguna que llame al escándalo de nadie". Ahora bien, matizó, "al final hay que plantear si es legítimo que los ciudadanos de Cataluña decidan su relación jurídica con el resto del Estado".

Iglesias recordó que él cree que "lo que ocurra en Cataluña se debe solucionar democráticamente" y reiteró que defiende el referéndum del 1 de octubre en tanto que "manifestación política legítima", puesto que "las manifestaciones pueden tener muchas expresiones".

Con esta frase, con la que dio a entender que le parece bien escenificarla instalando urnas, avaló también la disposición de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por la que expresó "máximo respeto", a facilitar espacios municipales para el referéndum.

Al mismo tiempo, desdeñando el empeño de los independentistas en hacerlo vinculante, Iglesias auguró que el 2 de octubre "amanecerá" y "habrá que seguir buscando soluciones" al conflicto, de las cuales Podemos mantiene que "lo más sensato es "un referéndum pactado" y "con garantías".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso