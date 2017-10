CATALUÑA. IGLESIAS Y CASADO SE ENZARZAN POR EL FUTURO DE PUIGDEMONT

- Iglesias acusa a Casado de ser “un ignorante” o “un provocador irresponsable” . El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cargó este lunes con dureza contra el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, por haber dicho que espera que “mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declara acaba como el que lo declaró hace 83 años”, en referencia a Lluís Companys, detenido tras proclamar la independencia de Cataluña en 1934.

Casado hizo este comentario en la rueda de prensa que ofreció en la sede nacional del PP tras la reunión del Comité de Dirección, momento que aprovechó para remarcar que el pasado 6 de octubre “pasó sin pena ni gloria” el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Companys y su posterior encarcelamiento.

La reacción de Iglesias no se hizo esperar: “Casado dice que Puigdemont puede acabar como Companys, que fue torturado y fusilado”. “O es un ignorante o es un provocador irresponsable”, señaló el líder de Podemos a través de su cuenta oficial de Twitter, donde compartió el vídeo en el que se escucha a Casado hacer estas declaraciones.

“Solo he dicho que Companys fue encarcelado por tu admirada II República. Los que pedís asesinar al Rey y vuestros adversarios sois vosotros”, respondió el dirigente popular al comentario de Iglesias y acompañó su texto de una imagen con varias capturas de pantalla de comentarios de los dirigentes de Podemos en los que se insinúa el uso de la “guillotina”.

La polémica surgió cuando Casado comentó que Puigdemont podría terminar detenido, puesto que Companys no fue fusilado hasta 1940, es decir, hace 77 años. “La historia no hay que repetirla”, expresó en la rueda de prensa sobre este acontecimiento.

El 6 de octubre de 1934, Companys declaró la independencia del estado catalán, que terminó con su detención. Pero en 1936 fue amnistiado por el Gobierno de Manuel Azaña y repuesto al frente de la Generalitat. Después, tras el levantamiento de 1939, Companys se exilió hasta que fue detenido en la Bretaña francesa en agosto de 1940 y entregado por la Gestapo a las fuerzas franquistas. Tras pasar por un tribunal militar, en la madrugada del 15 octubre de 1940 fue fusilado en el castillo de Montjuic (Barcelona).

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso