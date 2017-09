CATALUÑA. ICETA LLAMA A NO VOTAR PARA NO DAR AL REFERÉNDUM UN “VALOR QUE NO TIENE”

El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, hizo este sábado un llamamiento para que los ciudadanos de Cataluña no acudan a las urnas y eviten así dar al referéndum ilegal del 1-O un “valor que no tiene”. Hizo referencia expresa a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que advirtió que su concurrencia a las urnas servirá para legitimar la votación, aunque no sea su intención.

Iceta hizo estas manifestaciones durante su intervención en la apertura del VIII Congreso del PSE en Bilbao. Tras iniciar su discurso en euskera, aseguró que los socialistas vascos son el “ejemplo” a seguir para solucionar el conflicto catalán. “Vosotros ganasteis una batalla por la convivencia y vuestra valentía y tenacidad son un ejemplo para todos los españoles”, dijo.

Tras recordar uno por uno a todos los socialistas asesinados por ETA, aseguró que en estos momentos “estamos ante un fracaso de la política en Cataluña y en España” por la “ausencia de un Gobierno, el de España", y "el error aún peor de otros, que han decidido saltarse la ley”.

Una violación que se perpetró “en dos días triste y de vergonzosa memoria” en que se aprobaron las leyes para la celebración del referéndum los días 6 y 7 de septiembre. “Nunca en tan poco tiempo se habían cometido tantos disparates y errores que nos dejaron a todos a la intemperie, a todos, a independentistas y a no independentistas”.

Por eso, el líder socialista ha pedido a los catalanes “que no participen en esa convocatoria para no darle valor, para no atribuirle un valor que no tiene, no sólo porque sea ilegal, que para mí no es lo más importante, sino porque quieren resolver un empate por la mínima, quieren que haya perdedores y vencedores, y nosotros no queremos una sociedad construida sobre mimbres tan débiles. No queremos una sociedad en la que gane la mitad más uno”.

Se refirió directamente al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras (ERC), quien ha asegurado que si los catalanes acuden masivamente a votar “cae Rajoy”. “No mintáis”, le exigió Iceta, “a Rajoy lo derrotaremos en las urnas cuando lleguen las elecciones generales, y lo pudimos derrotar hace tiempo y fuisteis vosotros los que, con vuestro apoyo, impedisteis que Pedro Sánchez fuera presidente. Por favor, no mintáis más”.

También se dirigió a la alcaldesa de Barcelona, para advertirle que sea cual sea su intención para acudir a las urnas, su voto “será utilizado como pretexto para proclamar la independencia. Quienes se acerquen a votar, pueden estar contribuyendo a dar razones para legitimar, aunque no sea su intención”.

El primer secretario de los socialistas vascos terminó su intervención afirmando que el día 2 de octubre “será el día para el diálogo, cuando entre todos tengamos que buscar una solución”. En ese momento, pidió, “no nos entretengamos en medir el diámetro de la manguera para apagar el incendio”, sino en poner sobre la mesa soluciones.

