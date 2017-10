CATALUÑA. RAJOY HABLÓ CON ICETA EL MISMO SÁBADO QUE APROBÓ LAS MEDIDAS DEL 155

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estuvo en contacto con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, el sábado, día en el que un Consejo de Ministros Extraordinario aprobó las medidas que quiere aplicar el Ejecutivo en aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.



“Sí, habló con el señor Iceta”, confirmó la vicepresidenta el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia.

Los contactos entre el PSC y el Ejecutivo se estrecharon en las últimas semanas, por un lado, gracias a la “buena amistad desde hace muchos años” que asegura tener Sáenz de Santamaría con Iceta y, por otro, por la estrecha relación con el PSOE sobre este tema.

Según reconoció la ‘número dos’ del Ejecutivo, “todos” han sido conscientes de que la Generalitat no dejaba “otras alternativas”.

Iceta ha estado al tanto de los contactos que han mantenido el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente Rajoy. De hecho, Sánchez telefoneó en alguna ocasión al líder de los socialistas catalanes mientras estaba reunido con Rajoy en el Palacio de la Moncloa.

En la relación entre el PP y el PSOE en estos meses para mantener un frente común frente al independentismo, los contactos con el PSC se dejaron en manos de los socialistas.

El PSC oficialmente no ha criticado la decisión del Gobierno de poner en marcha el 155, aunque algunos dirigentes cuestionan la medida. De hecho, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Nuria Parlon, dimitió como miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE por no estar de acuerdo con el respado de los socialistas a la aplicación del artículo 155, y secundó una carta de varios alcaldes del PSC que expresan su "más radical desacuerdo" con el uso del 155 en Cataluña, al tiempo que se oponen "frontalmente" a la solución adoptada por el Gobierno de Rajoy e instan a abrir una negociación política para "reconducir el conflicto”.

Los socialistas catalanes piden al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoque elecciones en Cataluña y que aproveche el trámite parlamentario en el Senado de las medidas aprobadas vía artículo 155 de la Constitución para dialogar.

