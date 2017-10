CATALUÑA. ICETA PIDE UN PACTO DE ESTADO PARA CATALUÑA

- "Trabajo para que el Senado no tenga que votar la aplicación de las medidas" que el Gobierno solicita vía 155. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, reclamó este martes “ayuda” desde Madrid para el establecimiento de un “Pacto de Estado para Cataluña” y destacó que el desafío separatista en Cataluña es “un problema político que solo puede encontrar solución en la política”.

Así se pronunció durante una conferencia organizada por el Club Siglo XXI en la que se preguntó si hay que resignarse a que “el único pacto” para Cataluña sea aplicar el artículo 155 de la Constitución, porque señaló que eso permitiría el “retorno a la legalidad pero no resolvería el problema de fondo, que seguiría vivo”. “Retorno a la legalidad sí, cuando antes, pero resolver el problema de fondo también”. "Espero y trabajo para que el Senado no tenga que votar la aplicación de las medidas que el Gobierno solicita sean autorizadas", reconoció.

En su discurso, indicó que no es partidario de un referéndum sobre la independencia ni de ir a los “penaltis”, sino de “buscar una solución por mucho tiempo para mucha gente”. Iceta abogó por no conformarse con ir a un “empate” sino por busca “la mejor solución” que es trabajar a fondo para un acuerdo que “pueda satisfacer a muchos”.

El dirigente catalán alertó que este conflicto no debe verse como “un suflé que ya bajará” o como “un síntoma pasajero que pasará y será sustituido por una salud de hierro” sino que hay que abordarlo.

Una vez más, Iceta instó al presidente Puigdemont a “recuperar la legalidad cuanto antes y por su propia decisión” convocando elecciones al Parlament o acudiendo al Senado para comparecer en el trámite previo a la activación definitiva del artículo 155 para pedir y ofrecer un “diálogo político”.

El primer secretario del PSC consideró como una “verdadera tragedia” que algunos ciudadanos vean que, por primera vez, el Senado se vaya a comportar como una verdadera Cámara territorial en el debate sobre la aplicación del 155 de la Constitución.

Iceta trasladó la “idea” de trabajar entre todos por un pacto de Estado pero con el que no quiere “reclamar privilegio alguno, ni romper la igualdad de derechos entre todos los españoles, ni quebrar la soberanía nacional”. “Pero sí busco resolver un problema político que en estos momentos nadie puede soslayar”, indicó.

En este sentido, explicó que a este pacto le da la categoría de Estado para destacar que no se trata de un “problema menor, circunstancial o pasajero”, y porque apuesta “por reconocer las características singulares de la sociedad catalana, su identidad nacional y su vocación de autogobierno”.

En síntesis, abogó por reformar el sistema de financiación autonómica y la Constitución así como por desarrollar el Estatuto de Autonomía vigente y acordar un ambicioso plan de inversión estatal en infraestructuras estratégicas para Cataluña.

En su intervención, Iceta dijo que “la mayoría social no es independentista. Y en ningún lugar una minoría, por importante que sea, debe imponerse a la mayoría. Por lo tanto, no estamos solo frente a un problema Cataluña/España, sino que sobre todo tenemos un problema de división interna en Cataluña”.

En este sentido, señaló que “ni el president, ni el Govern, ni el Parlament han declarado formalmente la independencia. Pero han manifestado su disposición a hacerlo en cualquier momento y 72 diputados han firmado un documento que así lo recoge”.

Por ello, adujo que “cualquier persona que conserve un mínimo de objetividad que las instituciones catalanas se han situado fuera de la legalidad”. Y, es “obvio para muchos que las instituciones catalanas deben volver a la legalidad cuanto antes, bien voluntariamente, bien a través de los mecanismos legales oportunos”

Así las cosas, aseguró que “los socialistas catalanes y el conjunto del socialismo español” defenderá “siempre la legalidad y la vigencia del Estado de Derecho, así como la integridad territorial y la soberanía que reside en el conjunto del pueblo español”.

Argumentó que eso ha derivado en la petición del Gobierno de la puesta en marcha del 155 de la Constitución el cual, no sería necesario “si no se hubiese producido una flagrante vulneración de la legalidad constitucional y estatutaria por parte de las instituciones catalanas”.

Preguntado sobre si habrá libertad de voto para el senador del PSC José Montilla, Iceta dio que que se “respetará” la Constitución cuando dice que no hay mandato imperativo para diputados ni senadores y remarcó que el expresidente catalán “tomará la decisión personal” que decida y “para la que contará con el apoyo de su partido y de sus amigos”, entre los que se situó.

"Todos los socialistas catalanes y todos los socialistas españoles trabajarán hasta el último segundo para buscar una solución acordada", remarcó, y después reconoció que le da "igual" el desgaste político que pueda suponer esta situación.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso