CATALUÑA. ICETA: “LA VÍA JUDICIAL Y POLICIAL A VECES ES IMPRESCINDIBLE”

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, afirmó este martes que “la vía judicial y policial a veces es imprescindible, pero no es la solución al problema político que tenemos entre manos”.

De esta manera, en una entrevista en laSexta recogida por Servimedia, defendió la presencia en Cataluña de fuerzas policiales estatales pese a que el independentismo, con el president Carles Puigdemont a la cabeza, haya pedido su retirada.

Iceta reconoció que le parece “mal” la presión a la Policía y a la Guardia Civil en algunas localidades, porque “la gente que vivimos en democracia tenemos que acatar que hay unas leyes y unos instrumentos para que las leyes se cumplan”, que son los jueces y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Consideró como una afirmación “muy temeraria” la invitación a que los agentes abandonen Cataluña, pero hay que “garantizar entre todos” que las FSCE “no hagan falta, pero si nos hacen falta no las tenemos que improvisar”.

De esta manera, compartió con el Ministerio del Interior la decisión de que hasta el día 5 de octubre continúe el despliegue operativo. Señaló que este Departamento es el que dice qué fuerza policial y dónde debe instalarse, por lo que “si considera que ha de haber policía hasta el día 5, pues ha de ser”.

El líder socialista reconoció que están “preocupados”, y desde “el domingo más”, por la situación social en Cataluña y advirtió de que una declaración unilateral de independencia “lo agudizará más”, porque algo que los independentistas tendrán que ver es que se han movilizado "muchos, pero no son mayoría", y tendrán que reconocer eso para encontrar una buena solución para todos”.

Por último, Iceta comentó que el mismo domingo habló con el presidente Puigdemont y acordaron “nunca romper ese hilo que nos permite hablar, porque solo a partir del diálogo se pueden encontrar soluciones”, lo que le llevó a adelantar que posiblemente vuelva a intentar esa comunicación mañana, miércoles.

