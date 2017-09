CATALUÑA. IBARRA PIDE AL PSOE QUE APUESTE POR UN GOBIERNO CON EL PP PARA FRENAR EL INDEPENDENTISMO

El expresidente de Extremadura Juan Carlos Ibarra pidió hoy al PSOE que “haga saber a los independentistas” que, si fuera necesario, formarían un Gobierno con el PP.



Ibarra defiende esta idea en un artículo que publica hoy el diario ‘ABC’. En el texto, recogido por Servimedia, donde sostiene que “la democracia vuelve a ser atacada” y que, entiende que es una “deslealtad que el interés de quienes la defienden no se manifieste clara y nítidamente”.

“Y, por eso, apuesto por pedir a mi partido, al PSOE, que haga saber a los independentistas que si fuese necesario que los socialistas formáramos gobierno con el PP y con quienes estén dispuestos a fortalecer la democracia y pararles los pies a los sediciosos con el Código Penal en la mano y con la legitimidad de la Constitución, que no tendríamos el más mínimo complejo para hacerlo. No importa el precio a pagar si contribuimos con ello a terminar con este proceso que dura ya demasiado tiempo”, afirma abiertamente el exdirigente socialista.

"MOJIGATERÍA" O "AMBIGÜEDAD CALCULADA"

No es la primera vez que Ibarra apuesta por un Gobierno de coalición, pero en esta ocasión se dirige directamente a su partido pidiéndole que se pronuncie.

En esta línea, apunta que “frente a la unidad de los independentistas se sitúa la ambigüedad calculada o no, la mojigatería y el temor a ser confundidos con los que se sitúan, como ellos, en la orilla contraria a la de la independencia”.

Por ello, dice que “unos con más claridad y otros con menos, están permitiendo que los españoles sigamos sin saber qué va a pasar el día 1 de octubre y qué pasará si una victoria del 'Sí' en el remedo de referéndum, el Parlamento catalán proclama dos días después la independencia de ese territorio”.

Así las cosas, en declaraciones a Onda Cero, Ibarra señaló que tiene la idea de que se haga lo que se haga "los independentistas no van a aceptar nunca nada" y, a su vez, recalca que "los independentistas nunca dicen qué tendría que haber hecho Rajoy".

