CATALUÑA. CS CREE QUE COLAU HA "HUMILLADO" AL PSC ROMPIENDO EL PACTO EN BARCELONA

Google Plus

La dirección de Ciudadanos considera que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha "humillado" al PSC al romper el acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de la ciudad.

En rueda de prensa, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró que en su partido no sorprende la actitud de Colau porque "no falla nunca, siempre está al lado de los independentistas" y también ahora en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Sin embargo, "sí nos sorprende algo más" la actitud del PSC, y en concreto que no hayan sido ellos antes quienes rompieran el acuerdo con Colau y que ahora se vean "humillados" al ser "expulsados" de ese acuerdo.

Ciudadanos considera que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, está intentando "nadar y guardar la ropa" y en realidad trata de preparar "la pista de aterrizaje" para un tripartito con independentistas después de las elecciones del 21 de diciembre.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso