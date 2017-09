CATALUÑA. HERNANDO: “ME DARÍA VERGÜENZA IR A UNA MANIFESTACIÓN EN LA QUE SE ACLAMA OTEGI Y SE SILBA AL PSC”

- Reclama a los promotores de la manifestación de la Diada que se disculpen por un “agravio a todos los demócratas”. El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, dijo este martes que le daría “vergüenza” ir a una manifestación, la de la Diada, “en la que se aclama” al dirigente de EH Bildu Arnaldo Otegi mientras “se silba o se insulta a personas del PSC”. Ante estos hechos, instó a los responsables de esta convocatoria a pedir perdón “por este agravio a todos los demócratas”.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Hernando opinó que en la manifestación de la Diada se pudo “comprobar” que hubo una participación “mucho menos numerosa que la de otros años”, ya que “más de siete millones de catalanes decidieron no acudir” a esta celebración que “algunos” han convertido en una “fiesta sectaria y partidista”.

“Me daría vergüenza ir a una manifestación en la que se aclama a Otegi y se silba o se insulta a personas del PSC. Me daría vergüenza”, manifestó el portavoz del PP, al tiempo que exigió a los “responsables que impulsaron esa manifestación” que se disculpen “por ese agravio no al PSC, sino a todos los demócratas”.

Por último, extrajo como conclusión de la manifestación de la Diada que “la mayoría de los ciudadanos de Cataluña no están por vulnerar el Estado de Derecho” y “cada vez son menos los que siguen a una élite política independentista que está por violar la ley e intentar destruir España”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso