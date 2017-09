CATALUÑA. HERNANDO DICE A RUFIÁN QUE AL PARLAMENTO NO SE VA "A HACER EL PAYASO"

Google Plus

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, recomendó este miércoles al portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, que lea a José Ortega y Gasset para saber que al Parlamento "no se va a hacer el jabalí, ni el payaso ni el tenor".

Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados después de que horas antes, durante la sesión de control al Gobierno, Rufián exhibiera una impresora con el objetivo de ridiculizar la criminalización que se hace de unas papeletas impresas para una votación.

"Cada día viene con una cosa distinta", dijo Hernando, para quien esa exhibición fue "un numerito más de alguien que cree que esto es el circo, pero es el Parlamento".

En ese momento, Hernando parafraseó a Ortega para afirmar que al Parlamento "no se viene a hacer el jabalí ni el payaso ni el tenor". "Desgraciadamente, hay algunos que no leen mucho a Ortega y deberían hacerlo más", concluyó.

