CATALUÑA. HERNANDO DICE QUE NO LE DA “MIEDO” ERC Y QUE “A LO MEJOR” PRESENTA QUERELLA

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, aseguró este miércoles no tener “miedo” de los “señores de ERC”, después de que este partido anunciase que se querellará contra él “por injurias”, y dijo que “a lo mejor” también presenta una querella contra este partido por “mentir” con lo sucedido el 1-O.

En los pasillos de la Cámara Baja, Hernando respondió así cuando fue preguntado por la querella que ERC anunció ayer contra él por haberles acusado de querer que haya muertos en Cataluña como consecuencia del desafío independentista que impulsa la Generalitat. Según el partido catalán, son manifestaciones “inaceptables” que buscan “generar crispación”.

“Yo no me he calentado, he dicho que hay un dirigente de ERC que mandó un ‘tuit’ a la BBC diciendo que ya había un muerto en Cataluña, y si los señores de ERC no piden perdón por mentir a la gente, porque estuvieron mintiendo a lo largo de todo el día, a lo mejor soy yo el que me tengo que querellar contra ellos”, sentenció.

Aseguró no tener “miedo” a los “señores de ERC” y se quejó de que lleven “generando mentiras mucho tiempo”. Frente a ello, aseguró que en el PP seguirán defendiendo “la verdad” de lo sucedido y les exigió pedir “perdón” por difundir “de forma teatrera” mensajes “falsos” con el propósito de “dañar a España, a la Policía y a la Guardia Civil”.

