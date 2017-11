CATALUÑA. HERNANDO (PP) ATRIBUYE LA AUSENCIA DE ERC, PDECAT Y PODEMOS EN LA COMISIÓN IMPULSADA POR EL PSOE A QUE NO QUIEREN DIALOGAR

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, atribuyó este martes la ausencia de ERC, PDeCat y Unidos Podemos en la comisión de diálogo parlamentario sobre la reforma territorial, impulsada por el Partido Socialista en la Cámara Baja, a que no quieren dialogar.

Hernando se expresó de esta manera tras la Junta de Portavoces cuando se le preguntó sobre las declaraciones del portavoz del PDeCat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, que consideró hoy que esta comisión sobre el modelo territorial "nace muerta" porque solo participarán en ella los que están de acuerdo con el actual sistema.

El portavoz del PP criticó que haya diputados que se vean como “campeones del diálogo” cuando en realidad lo que quieren es “justamente lo contrario”, al tiempo que atribuyó su ausencia en este órgano a que en realidad no quieren dialogar.

Calificó de “infantil”, “errada” y "absurda" la decisión de ERC, PDeCat y Unidos Podemos de no participar en esta comisión y dijo además que el partido de Pablo Iglesias está actuando como un “agente de cobertura” de los parlamentarios de Esquerra.

“Hay quienes estamos por escuchar las razones de los demás y hay quienes no quieren escuchar ni oír a los demás”, sostuvo Hernando.

