CATALUÑA. HERNANDO (PP) EMPLAZA A ARRIMADAS A "CREERSE QUE HA GANADO LAS ELECCIONES" EN CATALUÑA

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, emplazó este miércoles a la candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Inés Arrimadas, a creerse que ha ganado las elecciones y a ejercer esa responsabilidad.



Lo dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión de seguimiento del Pacto Antiyihadista, al ser preguntado por la situación en Cataluña tras las elecciones en las que venció Arrimadas pero que arrojaron una mayoría absoluta de las formaciones independentistas si suman sus escaños.

Hernando aseguró que las cosas "han cambiado en Cataluña y van a tener que seguir cambiando", porque los independentistas tienen menos escaños y están divididos, y es Ciudadanos quien ha ganado las elecciones. "Lo que pido es que se crea que ha ganado las elecciones en Cataluña, que tiene el repaldo de los ciudadanos de Cataluña".

Inistió en que las urnas no "lavan" los delitos ni otorgan impunidad, "y ya todo el mundo abe que no va a haber un indulto" para quienes vulneraron la legalidad en el proceso independentista, por lo que el escenario es "muy diferente" al de antes de las elecciones.

Quiso dejar claro, además, que sus afirmaciones no son un "ataque" a Ciudadanos, una sugerencia que tachó de "deplorable", y recordó "la historia" para negar que Mariano Rajoy declinara su responsabilidad tras ganar las elecciones generales de diciembre de 2015. Subrayó que mantuvo reuniones y que hoy el PP gobierna con la mayoría más minoritaria de la historia democrática de España.

Cuando alguien gana de forma "tan masiva" como lo ha hecho Arrimadas, dijo, "lo que no se puede hacer es tirar la toalla y decir esto no va conmigo". Si hubiera ganado el candidato del PP, Xavier García Albiol, "estoy seguro de que estaría haciendo algo", insistió.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso