CATALUÑA. LOS HERIDOS COPAN LAS PORTADAS DE LA PRENSA DIGITAL EUROPEA

Los 38 heridos que el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña asegura haber atendido como consecuencia de las cargas policiales a los manifestantes soberanistas han sido recogidos en sus portadas digitales por algunos de los principales periódicos de la prensa europea.

Según pudo constatar Servimedia, 'Le Monde' en Francia y 'The Guardian' en el Reino Unido están informando de la jornada del referéndum de independencia en Cataluña con una cobertura 'en directo' como la de los periódicos españoles, en la que van actualizando constantemente en portada los últimos acontecimientos.

Desde que el Departamento catalán de Salut dio el dato de los 38 heridos, éste se ha encaramado a lo alto de ambas portadas. 'Le Monde' comenzó la mañana con un titular más distante, "Voto bajo tensión en Cataluña', con informaciones de contexto sobre el ascenso y los motivos del independentismo y piezas dedicadas personalmente a las posiciones del entrenador de fútbol Pep Guardiola y el escritor Javier Cercas.

Sin embargo, tras el anuncio del número de heridos éste ha pasado a centrar la información, acompañado de la denuncia de "violencia injustificada" por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Otro diario francés, 'Libération', también incorporó a su portada los 38 heridos cuando poco antes se limitaba a constatar la "gran tensión en el barrio monumental de Barcelona", acompañada de una tribuna de un profesor de Lyon que tachaba la independencia de "palabra atrapa-todo que cristaliza las mismas frustraciones y esperanzas del resto de españoles".

Por su parte, en el Reino Unido, 'The Guardian' se hace eco del número de heridos "entre informaciones sobre disparos de pelotas de goma por la policía", entre otras piezas de contexto como que la vieja izquierda catalana del cinturón rojo de Barcelona "desconfía de los separatistas".

'The Times' prestaba menos interés al referéndum, del que informa en una parte muy baja de su portada, pero lo hace con un titular provocativo, "El intento español de rechazar la campaña catalana invoca el fantasma de Franco".

En Italia, 'La Republica' también recoge en primera línea los 38 heridos, matizando que "Los Mossos no cumplen la orden" y "la Policía carga y dispara pelotas de goma". Una información, la del número de atendidos, que ha llegado también al diario israelí 'Haaretz'.

