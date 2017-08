CATALUÑA. GUTIÉRREZ (CS): “NO VA A HABER URNAS PORQUE ES IMPOSIBLE QUE HAYA UN PROCESO SIN GARANTÍAS”

El secretario general de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, expresó este jueves su convencimiento de que no va a haber referéndum el 1 de octubre en Cataluña, porque “es imposible que haya un proceso” sin un mínimo de “garantías”.

El parlamentario de Ciudadanos señaló, en declaraciones en Onda Cero recogidas por Servimedia, que no ve “serio” que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quiera imponer una consulta ilegal en la que “los censos electorales no sean actuales” o no haya una Junta Electoral.

“Estoy convencido de que no va a haber ninguna consulta”, declaró, tras afirmar que están a la espera de los planes de la Generalitat, habida cuenta de que la convocatoria de elecciones “va a ser el final de esta huida a ningún lado”.

En este “bucle continuo” en el que está inmersa la Generalitat, abogó por un proceso que sea “lícito” y en el que se pueda valorar realmente el “encaje” futuro que pudiera tener Cataluña dentro de la ley.

Incidió es la imposibilidad de que el proceso catalán sea democrático “si no hay urnas, no hay colegios electorales o no hay un censo”, después de que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, admitiera la posibilidad de que el 1-O haya urnas y se celebre la consulta.

Criticó que los socialistas digan cada día “una cosa distinta” en función del dirigente que habla y denunció que desde la Generalitat “nos quieran llevar a la idea de que en España te puedes saltar la ley”.

