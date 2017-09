CATALUÑA. EL PP DICE QUE A RAJOY “NO LE GUSTARÍA” APLICAR EL 155 PORQUE SUPONDRÍA “QUE SE HA LLEGADO DEMASIADO LEJOS”

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró este lunes que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “no le gustaría aplicar” medidas en Cataluña como el artículo 155 de la Constitución porque “supondría que se ha llegado demasiado lejos” en el desafío secesionista.

Así lo expuso en una entrevista en Telemadrid recogida por Servimeda, después de que el jefe del Ejecutivo indicase el viernes pasado que los independentistas “nos van a obligar a lo que no queremos llegar” y advirtiese de que el Estado va a seguir actuando para que no se celebre el referéndum de autodeterminación anunciado para el próximo 1 de octubre.

“Rajoy tiene una máxima: las estrategias se tienen pero no se cuentan y es importante señalar que es una persona con principios y con la responsabilidad que sabe que se espera de él”, señaló, antes de especificar que “eso quiere decir que la Constitución, el Código Penal y las leyes nos dan mecanismos y no descartamos ninguno”.

Dicho esto, el vicesecretario general del PP remarcó que a Rajoy “le gustaría no tener que aplicar algunos” de estos mecanismos, como el artículo 155 de la Carta Magna, porque implicaría “que los independentistas nos han llevado a un callejón sin salida”.

No obstante, Casado avisó de que “si ellos siguen en la deriva suicida, tendrán la respuesta correspondiente, que está en la ley”. “No va a haber referéndum porque en un Estado de Derecho siempre prevalece la ley”, sentenció.

Además, se mostró convencido de que “lo mejor” a partir del 2 de octubre es llamar a las urnas a los catalanes con la convocatoria de elecciones anticipadas para “decidir” de acuerdo a la “legalidad” un Gobierno autonómico “más responsable”.

Así las cosas, recordó que 8.000 empresas han abandonado Cataluña en los últimos 10 años y denunció que los independentistas con este proceso “lo que hacen es empobrecer a Cataluña y fracturar la sociedad”. El PP, dijo, está dispuesto a “negociar en lo que podemos”.

