CATALUÑA. IGLESIAS DICE QUE LAS “VIEJAS GUARDIAS” SOCIALISTAS “NO DEJAN DE PROPONER BARBARIDADES”

- Asegura también que el mensaje del Rey iba dirigido al PSOE. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, señaló este viernes que su formación tiene que ser “enormemente generosa” y continuar tendiendo la mano al PSOE porque existen "movimientos políticos irresponsables" que han cerrado la posibilidad para que el líder de ese partido, Pedro Sánchez, se una a Podemos. Se refirió a dos casos: el mensaje del Rey de esta semana, que dijo estuvo dirigido al PSOE, y a las "viejas guardias" socialistas que "no dejan de proponer barbaridades".

El líder de Podemos se expresó en estos términos en su intervención en el Consejo Ciudadano del partido, que se celebra esta tarde en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde dijo que el mensaje del rey Felipe VI iba dirigido al PSOE y no a los españoles ni a los catalanes.

Calificó este gesto de “movimiento político irresponsable” que va en la dirección de ”cerrarle” el cerco a Pedro Sánchez para que no se sume a la construcción de una alternativa política con Podemos.

Asimismo, aseguró que el mensaje del Rey fue “en la misma línea que la vieja guardia” del PSOE, que “no deja de proponer barbaridades”. Se refirió a figuras como José Bono o Alfonso Guerra, que se dejan entrevistar “encantados” en los medios de comunicación.

“El que no propone un Gobierno con el PP propone el encarcelamiento inmediato del presidente de la Generalitat, como ha dicho Pepe Bono, o la aplicación del 155 como dijo Guerra”, sostuvo Iglesias.

Por ello, animó a los suyos a ser “enormemente responsables” y “generosos” para continuar pidiendo al PSOE “que haga caso a sus bases” y para atraerle finalmente “al campo democrático” y el de las “soluciones efectivas y la mediación” que propone Podemos.

El PSOE, defendió, “es un actor necesario para desbloquear la situación en España y para desbloquear seguramente también la situación en Cataluña”. “En este sentido, tenemos que mantener la cabeza fría, asumir que somos la formación de la propuesta, del diálogo de la solución y que vamos a seguir con la mano tendida”, insistió Iglesias.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso