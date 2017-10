CATALUÑA. PODEMOS TILDA DE “GRAVÍSIMA IRRESPONSABILIDAD” LA “CARTA BLANCA” QUE HA OTORGADO EL PSOE A RAJOY EN LA CUESTIÓN CATALANA

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, llamó durante la jornada de este 1 de octubre varias veces al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para trasladarle su opinión sobre las intervenciones policiales en Cataluña para impedir el referéndum ilegal convocado por la Generalitat. Desde Podemos volvieron a pedir al PSOE que “asuma” su responsabilidad para acabar con esta “situación de excepcionalidad”.

“Creemos que la carta blanca que ha otorgado el PSOE a Rajoy en la cuestión catalana es una gravísima irresponsabilidad que ha dejado las manos libres al PP en la arremetida contra las libertades y la democracia”, señaló en rueda de prensa el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, que exigió después que el PSOE “asuma” acabar con esta “situación de excepcionalidad” y “cese” en su apoyo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Consideró una “irresponsabilidad política” que se pervierta la función de los policías y la Guardia Civil y se alineó con las palabras expresadas, por ejemplo, por el líder del Partido Laborista de Reino Unido, Jeremy Corbyn, que vio “impactante” la “violencia policial contra los ciudadanos” que se está viendo en Cataluña.

“El Gobierno de la corrupción es hoy también el Gobierno de la represión”, dijo Mayoral, que recordó en su intervención algunos de los ‘tuits’ que publicó Pablo Iglesias esta tarde. “Catalanas, catalanes, no os ataca España. Os ataca un Gobierno de corruptos y antipatriotas”, indicó.

Tras informar de que Montero no ha obtenido todavía respuesta del responsable de Interior, agregó que el partido morado exige el “cese inmediato” de lo que calificó como acción represiva en Cataluña.

Explicó que no han mantenido contacto con los socialistas por el momento, aunque insistieron en que el PSOE tiene que dejar de apoyar la “estrategia suicida” de los populares.

Dijo también que, “de momento”, Rajoy no ha llamado a Pablo Iglesias, como sí lo ha hecho este domingo el jefe del Ejecutivo con Pedro Sánchez y Albert Rivera.

Precisamente tuvo palabras para el presidente de Ciudadanos cuando culminó su intervención con esta frase: “Lo que ha quedado acreditado es que los señores de naranja son la extrema derecha”, apostilló.

