CATALUÑA. GONZÁLEZ PONS ASEGURA QUE PUIGDEMONT NO CONSEGUIRÁ ASILO POLÍTICO EN BÉLGICA

- “Europa ve hoy a Puigdemont como un personaje un poco bufo”, afirma el eurodiputado del PP. El portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, aseguró este martes que el ya cesado presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, no va a conseguir asilo político en Bélgica y negó que vaya a desencadenarse “ningún problema” entre España y este país a causa de las peticiones del independentismo.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, González Pons recalcó que “a estas horas” Puigdemont “ya sabe que sus posibilidades son prácticamente nulas”, escudándose en el protocolo rubricado por todos los países de la Unión Europea (UE) que tasa en qué casos se puede pedir asilo entre los ciudadanos de los Estados miembros y que "ni siquiera está planteado” en este caso.

Explicó que es el artículo 7 del Tratado de la UE el que aborda esta cuestión y que no está sobre la mesa “que se pueda plantear a España”. Por tanto, adujo que esta posible petición es “muy difícil” que llegue a buen puerto, más aún si se tiene en cuenta que en los últimos 10 años ha habido nueve solicitudes de asilo de ciudadanos españoles y todas han sido denegadas.

Todo ello le llevó a decir que Puigdemont “está poniendo un final ridículo” al ‘procés’ al presentarse “como si fuera un personaje cómico que llega a Bruselas en secreto”. “Aquí no le ha recibido nadie ni le van a recibir en la Comisión ni en el Gobierno de Bélgica o de Flandes”, subrayó el dirigente popular.

En todo caso, prosiguió el eurodiputado español, el expresidente catalán podría recibir la atención de “algún partido político minoritario”, ya que Bélgica tiene un Gobierno “muy inestable” y los nacionalistas flamencos estarían “deseando que salga bien lo del ‘procés’ catalán para plantear algo parecido en Flandes”.

“Pero personalmente hablé en muchas ocasiones ayer con miembros de mi partido que están en el Gobierno de coalición de Bélgica y de Flandes y ellos y el Gobierno de España están convencidos de que no va a haber ningún problema”, indicó, antes de abundar en que “no va a ser por Puigdemont que se plantee un problema en el Consejo Europeo”.

Por último, se preguntó quién está financiando el viaje de Puigdemont a Bruselas y negó que el conflicto se esté internacionalizando porque “no le recibe nadie” en ningún “despacho oficial”. “Europa hoy ve a Puigdemont como un personaje un poco bufo y a Europa hoy le cuesta tomarse en serio a Puigdemont”, remachó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso