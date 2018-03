CATALUÑA. FELIPE GONZÁLEZ PIDE A LLARENA QUE, “POR FAVOR, NO SE LE OCURRA METER EN LA CÁRCEL" A TURULL

El expresidente del Gobierno Felipe González pidió, “por favor”, este jueves al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena "no se le ocurra meter en la cárcel" a Jordi Turull, diputado del Junts per Catalunya que se ha sometido a la investidura como presidente del Gobierno catalán.



Así lo dijo en la presentación del libro de Joaquín Almunia, 'Ganar el futuro', en el que reflexionó que “hemos judicializado la política porque como políticos somos unos inútiles y nos amparamos en las togas, a ver si alguien nos resuelve los problemas y cuando perdemos vamos a que lo resuelvan los jueces”.

De esta manera criticó la acción de los políticos porque, “una vez que hemos entregado esa responsabilidad judicializando la política a los jueces, estamos recibiendo la politización inevitable de la justicia”.

Tras esta reflexión general, González aludió a que en Cataluña hay “una especie de subasta” y hoy se especula con que si “mañana van a ir o no a la cárcel estos que han adelantado el programa para hacer deprisa y corriendo el Pleno”. Hacía referencia a los citados por el juez Llarena, entre ellos Turull, y a los que podría aplicárseles una medida que le llevase a la prisión.

“Ojalá no se le ocurra meterle en la cárcel a ninguno de ellos, por favor”, dijo el expresidente, para después reconocer que nada “a contracorriente”. “Pero ojalá no lo hagan porque al independentismo no hay que destruirlo, hay que ganarlo, y violan la ley, que es lo que están haciendo porque hacen política antidemocrática reclamándose demócratas”, afirmó.

En este sentido, González subrayó que “si ellos violan la ley, nosotros tenemos que ser exquisitamente garantistas, es nuestra legitimidad”.

Asimismo, dijo “en el ambiente de polarización que estamos viviendo es muy difícil decir esto porque da la impresión de que uno está interfiriendo en la independencia, la política se está degradando porque está judicializándose, y una vez que ese proceso llega a un determinado punto de saturación, la justicia empieza a tomar decisiones políticas, y eso se llama gobierno de los jueces”.

Al acto, que tuvo lugar en Madrid, acudieron el ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, el ex secretario general de la OTAN Javier Solana y los exministros Jordi Sevilla y Carlos Solchaga, entre otros.



