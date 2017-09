(AVANCE) CATALUÑA. RIVERA DICE QUE EL “PLAN” DE LOS “GOLPISTAS” ES DECLARAR LA INDEPENDENCIA Y ABRE LA PUERTA AL DIÁLOGO SI “VUELVEN A LA DEMOCRACIA”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, afirmó este jueves que está abierto a dialogar en Cataluña con demócratas y no con “golpistas” porque su “plan” no es celebrar un referéndum, sino declarar la independencia unilateral.

El dirigente de Ciudadanos realizó estas declaraciones en un desayuno organizado por Europa Press, donde dijo que la consulta del 1 de octubre es una “artimaña” de la Generalitat porque la “hoja de ruta separatista” es realizar la declaración unilateral de independencia.

“Lo que quieren es la independencia, no un referéndum”, insistió Rivera, que indicó que la consulta del domingo es una “excusa para declarar la independencia”.

No obstante, manifestó que tras el 1-O hay que establecer vías de diálogo. "Si vuelven a la democracia nos sentaremos; dialogo sí, pero con un nuevo presidente de la Generalitat”.

A este respecto, declaró que “el nacionalismo necesita crear un enemigo y el del nacionalismo catalán es España” y “habrá que ganarlo con más y mejor Europa”. “El proyecto español de futuro debe ser el mejor antídoto contra el nacionalismo”, declaró.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso