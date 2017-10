CATALUÑA. ZOIDO DICE QUE EL GOBIERNO “NO HA TOMADO NINGUNA MEDIDA POLÍTICA EXCEPCIONAL EN CATALUÑA”

Google Plus

- Domènech pide al Gobierno “mover ficha” tras la oferta de Puigdemont. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó este miércoles que el Gobierno “no ha tomado ninguna medida política excepcional en Cataluña” y defendió que “lo único” que se ha hecho es “adoptar una serie de medidas no excepcionales” que están contempladas en la Constitución para responder a una “amenaza” a la democracia.

Así se pronunció en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados cuando el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, le preguntó si el Gobierno “tiene intención de aplicar más medidas de excepcionalidad para resolver la crisis política con Cataluña”.

Zoido destacó que el Gobierno “lo único” que ha hecho es “responder” con “medidas no excepcionales” a la “amenaza” perpetrada por los dirigentes de la Generalitat contra la democracia, el Estado de Derecho y las libertades de “todos y cada uno” de los ciudadanos españoles.

“No hemos tomado estas medidas para resolver un problema político, sino para resolver los problemas que se han generado como consecuencia de la irresponsabilidad de quienes han quebrantado la ilegalidad”, subrayó el ministro, al tiempo que subrayó que el 1 de octubre no existió “ningún proceso que pueda ser considerado referéndum en Cataluña”.

Para Domènech, la respuesta de Zoido niega “la propia realidad” en unos momentos de “enorme tensión política y social” en Cataluña y el resto de España. Además, le advirtió de que esta crisis “no se resuelve aplicando las mismas medidas que nos han llevado hasta aquí” y que consideró que han sido “represivas”.

El portavoz de En Comú Podem pidió al Gobierno “mover ficha” tras las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, diciendo que Cataluña “se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente” tras el referéndum del 1 de octubre, aunque dejando en suspenso una declaración formal “para reducir la tensión” y “emprender un diálogo” que haga posible la secesión del resto de España.

“Ayer se dio un paso hacia la distensión”, celebró Domènech, que pidió “inteligencia y diálogo” para solucionar la crisis catalana. Por su parte, Zoido defendió la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, ya que “se han limitado exclusivamente a cumplir los requerimientos de la autoridad judicial” frente a un referéndum declarado “nulo”.

Finalmente, lamentó que “en ocasiones” tuvieran en los colegios “una resistencia que fue muy violenta y que en ocasiones tuvieron que vencer”. “No ha existido ni ha tenido lugar ningún proceso que pueda ser considerado referéndum en Cataluña”, insistió el ministro del Interior.

