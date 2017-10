(AVANCE) CATALUÑA. EL PSOE DICE QUE EL GOBIERNO MANEJÓ “MAL” LA SITUACIÓN AL NO IMPEDIR LA VOTACIÓN

- "Nadie tiene ninguna legitimidad legal ni social para declarar una DUI". El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, acusó este lunes al Gobierno de manejar “mal” los “hilos del Estado de Derecho” este domingo porque no consiguió impedir la celebración del referéndum ilegal y, por tanto, no aplicó una medida “eficaz”.

Así se pronunció en rueda de prensa en Ferraz para dar cuenta de la Permanente de la Ejecutiva en la que valoró la actuación del Gobierno y la respuesta política que debe afrontarse ante la posibilidad de una declaración unilateral de independencia.

“El Gobierno nos había dicho que no se iba a votar, no sólo que no iba a haber referéndum”, pero ayer se vio a gente votando lo que llevó al dirigente socialista a preguntar “¿cómo se ha utilizado esa herramienta para impedir lo que el Gobierno ayer no impidió? Pues mal”, se respondió el exlehendakari vasco.

A este respecto, López reconoció que con la actuación de la policía se vieron “imágenes preocupantes” pero indicó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplen “órdenes” y deberán asumir “responsabilidades” los que dictaron esas órdenes. “El PSOE está con el Estado de Derecho y pensamos que el Gobierno ha manejado mal esta situación”, insistió.

“Las cargas fueron absolutamente evitables y lo que dieron es una imagen lamentable pero, como digo, no es la Policía y la Guardia Civil sino los que dan esas órdenes”, ahondó.

El expresidente del Congreso se mostró convencido que, tras la celebración de la consulta de este 1-O, “nadie tiene ninguna legitimidad legal, democrática, social, para aprobar una declaración unilateral de independencia y, si lo hace, el PSOE está en la búsqueda del restablecimiento de la normalidad”.

